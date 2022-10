Bijna alle Kempense gemeenten organiseren groepsaankoop voor thuislaadpalen

"We merken dat veel mensen geïnteresseerd zijn om thuis zo'n laadpaal te installeren," zegt Katleen Mertens van IOK, "maar het is een complexe materie. Mensen vragen zich af welk vermogen hun laadpaal moet hebben, of hun eigen elektrische installatie geschikt is voor een laadpaal, en daar willen we ook antwoorden op bieden met deze groepsaankoop. We richten ons wel alleen op particulieren, niet op bedrijven."