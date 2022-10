Waterstofpanelen op je dak? Wetenschappers van de KU Leuven zetten stap richting industriële productie

Waterstofgas is een gas dat geen broeikasgassen of giftige stoffen vrijgeeft als je het gebruikt. De voorwaarde is wel dat je waterstof maakt met schone energie. En dat is precies wat bio-ingenieurs Jan Rongé en Tom Bosserez van de KU Leuven doen. Al sinds 2011 werken ze aan een waterstofpaneel dat vocht in de lucht rechtstreeks omzet in waterstof.