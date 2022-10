Buitenlandse onderzoekers UHasselt zullen makkelijker visum kunnen aanvragen door eenvoudigere procedure

De procedure zal flexibeler verlopen omwille van 3 redenen. Aanvragen voor een werk- en verblijfsvergunning voor onderzoekers zullen in de toekomst door de onderzoeksinstelling in België worden ingediend via het digitale loket "Working in Belgium". Ten tweede wil de staatssecretaris talent hier houden door middel van een zogenaamd "zoekjaar". Een jaar lang krijgen onderzoekers de mogelijkheid om na voltooiing van hun onderzoek in België te blijven om werk te zoeken of zelf een onderneming op te richten. Tot slot zullen niet-Europese onderzoekers die al tewerkgesteld zijn in een andere Europese lidstaat eenvoudig naar ons land kunnen komen om hier voor korte of lange termijn onderzoek te doen, zonder dat er een nieuw verblijf moet worden aangevraagd.