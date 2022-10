Politie ontdekt cannabisplantage met 1.100 planten in afgesloten huis in Wommelgem 

Maandagnamiddag ontving de politie een tip dat er een cannabisplantage in het huis aan de Uilenbaan gevestigd zou zijn. Een patrouille ging ter plaatse kijken en vond de cannabisplanten in vier ruimtes in het huis. Het bleek om een plantage van 1.100 planten te gaan.

Het parket onderzoekt nu van wie de plantage was en wie er verantwoordelijk is voor de diefstal van elektriciteit die voor de plantage gebruikt werd. De civiele bescherming is vanochtend gestart met het ontmantelen van de illegale kwekerij.