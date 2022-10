CEO Charleroi Airport: "Eisen vakbonden te zot voor woorden, deze voormiddag crisisoverleg"

Hoe de situatie vandaag en de komende dagen zal evolueren is onduidelijk. "Maar er is een grote mogelijkheid dat Ryanair zegt: dit kan niet meer en dat zij misschien morgen beslissen een hele resem vliegtuigen te cancellen. Met zware economische gevolgen uiteraard. De frustratie is zwaar en ik probeer vandaag met de vakbonden te spreken, op een bepaald moment moet er als volwassenen rond de tafel gesproken worden. De omvang van de imagoschade voor de luchthaven kan ik op dit moment zelfs niet inschatten. Het is zo erg, zeker als je ziet van waar we komen, de luchtvaart komt uit een crisis, het personeel in Charleroi heeft zich 200% ingezet en we gaan naar een schitterend jaar 2022, dat we dit dan nog moeten meemaken, vind ik heel erg."