Vandaag opnieuw hinder door vakbondsacties op luchthaven van Charleroi

"In tegenstelling tot gisteren zijn de wegen naar de luchthaven vandaag niet geblokkeerd, dus je geraakt wel in de terminal, maar aan je vliegtuig geraken is een heel ander paar mouwen", zegt VRT NWS-journalist Nico Cardone die in Charleroi is. "Rond 6.20 uur had het eerste vliegtuig moeten opstijgen, dat is uiteindelijk pas iets voor 7 uur de lucht ingegaan, dus zelfs piloten en cabinepersoneel raakten heel moeilijk door de controles om aan hun vliegtuig te geraken. Eén ding is zeker: het wordt hier vandaag opnieuw een dag vol chaos."