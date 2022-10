Britse regering roept Chinese diplomaat op het matje na gewelddadig incident bij consulaat in Manchester

Op beelden is te zien hoe verschillende personeelsleden van het consulaat - sommigen met helmen en kogelvrije vesten - naar het hek aan de straatkant komen, en de spandoeken neerhalen. Een van hen blijkt niet zomaar een personeelslid te zijn, maar de consul-generaal, Zheng Xiyuan. Dat heeft het Britse parlementslid Alicia Kearns volgens de Britse omroep BBC gezegd in het Lagerhuis. "We zagen hem affiches verscheuren en vreedzaam protest beëindigen. Een Hongkongse demonstrant werd daarna zwaar toegetakeld en moest in het ziekenhuis worden opgenomen wegens deelname aan een vreedzaam protest."