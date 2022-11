Morgen start de 27e (!) klimaatconferentie: wat staat er op het spel en waarom hangt er spanning in de lucht in Sharm-el-Sheikh?

Waar staan we nu? Momenteel is de planeet gemiddeld al 1,1 graden opgewarmd tegenover de periode 1850-1899, de 50 jaar die het VN-klimaatpanel IPCC als standaardreferentie neemt. Maar het gaat heel snel met de opwarming van de aarde. Als we enkel kijken naar de laatste drie jaar, zitten we al aan 1,2 graden extra. Dat gaat dan niet over het klimaat, dat over een periode van 20 tot 30 jaar gaat, maar het is wel de realiteit waarin we leven.

Overigens: die anderhalve graad gaat over de globale opwarming, alle land en oceanen samen genomen. De oceanen hebben een bufferende werking, en op het land is de opwarming al groter. In Ukkel bijvoorbeeld zitten we al aan 2,6 tot 2,7 graden extra.