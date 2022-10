Noodcentrale 101 in Vlaams-Brabant heeft personeelstekort: "We kunnen niet alle dringende telefoontjes beantwoorden"

Door het personeelstekort gebeurt het soms dat je niemand aan de lijn krijgt wanneer je naar de noodcentrale belt. "Als het heel druk is, kunnen we niet volgen, zelfs al zitten we met een volledige bezetting", vertelt Van Cutsem. "En dan proberen we om die mensen nadien terug te bellen. Maar met hoe minder we zijn, hoe meer oproepen er niet beantwoord kunnen worden. Soms slagen we er niet in om mensen terug te bellen en dan weten we niet of ze de nodige hulp hebben gekregen."

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die bevoegd is voor de noodcentrales, liet al verstaan dat een samenwerking over de provinciegrenzen heen één van de mogelijke oplossingen kan zijn. Telefoontjes zouden daardoor doorgeschakeld worden naar centrales in andere provincies. Op die manier wil de minister de werklast beter verdelen.