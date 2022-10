Diamantmuseum DIVA in Antwerpen stelt heropening 3 maanden uit door hoge energiekosten

De pop-up tentoonstelling "Work in Progress" aan de Antwerpse Grote Markt stopt eind november. DIVA bekijkt nog of er een vervolg kan komen tijdens de kerstvakantie. "Een aantal stukken die nu te zien zijn in de pop-up hebben we in bruikleen dus die kunnen we niet langer houden. Er zijn ook stukken bij uit onze eigen collectie maar klimatologisch is die tijdelijke locatie niet zo goed als ons museum. Daarom kunnen we de stukken in de pop-up ook niet te lang tentoonstellen. We bekijken of we er in de kerstvakantie toch nog iets anders aan het publiek kunnen laten zien", aldus de directeur.