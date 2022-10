Een "dynamische prijscorridor" is nog geen prijsplafond: zal het plan van de Europese Commissie onze gasfactuur drukken?

Zo liet minister Van der Straeten op twitter weten dat ze het voorstel van de Commissie een stap in de juiste richting vindt, "maar alles staat of valt met een goede en snelle uitwerking. Het werk is dus nog niet gedaan. Maar we zijn een stap dichter om de hoge facturen naar beneden te krijgen en de bevoorrading ten allen tijde te verzekeren."



Volgens Barbara Moens zal het niet eenvoudig worden om die prijscorridor in te voeren: "We hebben een belangrijke stap genomen waardoor er mogelijk een prijsplafond kan komen. De grote "maar" is dat er nog geen plafond is. De lidstaten moeten opnieuw de discussie voeren. De spanningen tussen de voor- en tegenstanders zullen opnieuw oplaaien." Donderdag zitten de lidstaten samen, later buigen ook de verschillende nationale ministers van Energie zich over het voorstel.

De tegenstand onder de lidstaten is wel niet meer zo hard als vroeger: "Er zijn nog vragen. Er is nog scepsis. Maar het gevoel is wel dat er iets moet gebeuren. Nu is het echt de bedoeling dat er rond de tafel wordt gezeten en wordt gekeken naar waar men het over eens is. En waarover niet", zegt Moens