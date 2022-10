Wanneer wordt energie weer betaalbaar? Hoe krijg je dat basispakket? En wanneer pas je best je voorschot aan? Luc Pauwels beantwoordt jouw vragen

"Het grote onderliggende systeem is jaren geleden ontwikkeld. Dat was een heel pijnlijke bevalling. In december vorig jaar is dat uitgerold, net toen we halsoverkop in de energiecrisis zijn beland en er een energieleverancier failliet ging. Ook die gegevens moeten in dat systeem verwerkt worden. Als ik het mag geloven, zijn daar nog altijd problemen met de data-uitwisseling."