Oppositie Turnhout dwingt extra gemeenteraad af: “Willen meer uitleg over besparingen personeel"

“Wij waren verbaasd toen we dit nieuws vernamen. Vooral omdat we twee dagen ervoor nog een gemeenteraad hebben gehad en hier niets over is verteld”, vertelt Reccino Van Lommel, fractieleider voor Vlaams Belang in Turnhout. “Het zou om een traject gaan dat al een tijdje loopt, maar daar weten we niets van. We voelen ons als gemeenteraad sterk buiten spel gezet. Het is bijzonder zuur als je zoiets ingrijpends via een persbericht in je mailbox moet vernemen. We voelen ons koud gepakt.”