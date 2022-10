Zanger Franco Gatti (80) van Italiaanse band Ricchi e Poveri is overleden

Zanger Gatti stierf in Genua. "Een deel van ons leven is verdwenen", laten de andere groepsleden weten. Gatti stopte bij Ricchi e Poveri in 2016. Voor een reünie kwam hij nog eens terug in 2020 en afgelopen juni was hij een laatste keer te zien op tv.

Gatti trok zich terug uit de muziek, nadat zijn zoon Alessio (23) was overleden. Het plezier om op een podium te staan, was zoek voor hem geraakt.



Ricchi e Poveri begon eind jaren 60 en verkocht meer dan 22 miljoen platen. De groep vertegenwoordigde Italië op het Songfestival (1978) met "Questo amore", maar brak geen potten en eindigde als twaalfde. Aan het bekende Italiaanse Sanremo Festival nam Ricchi e Poveri maar liefst twaalf keer deel.