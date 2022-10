Franse vakbonden in actie voor meer loon en voor stakingsrecht, minister richt oproep aan bedrijven

De vakbonden eisen een hoger loon voor de werknemers, die inkomensverlies lijden door de energiecrisis en de inflatie. Daarnaast heeft ook de beslissing van de regering om stakende werknemers in de olieraffinaderijen op te vorderen veel kwaad bloed gezet.

De staking wordt niet overal even goed opgevolgd. Volgens het Franse ministerie van Onderwijs is 5,67 procent van het personeel in staking. In Parijs wordt de staking bij het openbaar vervoer tot nu toe "matig opgevolgd".

Vanmiddag wordt betoogd in verschillende steden, onder meer in de hoofdstad Parijs, maar ook in Marseille, Rennes, Le Havre, Straatsburg en Toulon.

Vanuit de Franse regering komen gemengde signalen. Minister van Hervormingen Olivier Véran sluit niet uit dat de regering indien nodig nog stakers gaat opvorderen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin roept bedrijven op om indien mogelijk de lonen op te trekken. "Arbeiders en bedienden moeten een correct loon worden uitbetaald", zei hij tijdens een tv-interview. "De mensen stellen vast dat hun lonen de prijsstijgingen niet hebben gevolgd"