Gent en Deinze doen mee aan 5 stedentocht met kano's om drijfvuil uit de Leie te halen

Vanaf vandaag tot 21 oktober houdt vzw DOKano in 5 steden een actie om drijfvuil op te ruimen uit de Leie. Dat gebeurt in Gent, Deinze, Waregem, Kortrijk en Menen. In Gent nemen vandaag 200 leerlingen deel aan de actie, woensdag gebeurt hetzelfde in Deinze.