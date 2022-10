Gevels FOD Justitie beklad met verf in protest tegen nieuwe gevangenis Haren

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) reageerde op Twitter alvast ontzet over het vandalisme. “Schandalig! Met de gevangenis van Haren hebben we net meer plaats gecreëerd om criminelen effectiever én humaner te bestraffen door ze op te delen in kleinere leefgroepen en ze te laten werken aan hun re-integratie. Maar van sommige links-extremisten mogen we criminelen zelfs niet opsluiten. Waanzin! Er is een klacht ingediend en de daders worden opgespoord. Justitie zal hiertegen optreden”, klinkt het.