Gemeenteraad van Gingelom bespreekt voorstel oppositie: Eigen windmolen die de volledige gemeente van groene stroom voorziet

Om de kosten van de windmolen te vergoeden, denkt Schiepers eraan om een jaar lang geen wegenwerken uit te voeren in de gemeente. "Natuurlijk moet de veiligheid gegarandeerd blijven en er zijn ook nog andere opties om te besparen, maar het zal een kwestie zijn van de juiste prioriteiten te stellen", gaat Schiepers verder. "Ik hoop dat de meerderheid het ziet zitten om te investeren in de toekomst. Gingelom is een plattelandsgemeente, maar als we investeren in een eigen windmolen kunnen we onszelf op de kaart zetten en een voorbeeld zijn voor andere gemeenten."