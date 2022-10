Hasseltse crèche verzet zich niet langer tegen mogelijke schorsing

Schepen van kinderopvang Habib El Ouakili (RoodGroen+) houdt rekening met een mogelijke sluiting. "We moeten een plan b uitwerken", zegt de schepen. "Daarom kijken we naar de mogelijkheden op vlak van een tijdelijke uitbreiding van andere opvanginitiatieven en naar de subsidies die we daarvoor kunnen krijgen." Maar de schepen weet ook dat dat niet evident is: "Onze initiatieven zijn vandaag al meer dan volzet, er zijn zelfs wachtlijsten. Hopelijk vinden we voor het einde van de maand een oplossing."