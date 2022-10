Iconisch café Het Spijker in Gent is failliet na gesjoemel met bier

Café Het Spijker, aan de Gentse Pensmarkt in het centrum van de stad, is al jaren een trekpleister voor jongeren en studenten. Brouwerij Haacht zoekt nu een overnemer voor de zaak omdat de uitbater failliet is. In het café is jarenlang bier verkocht zonder het aan te geven. De uitbater moet de achterstallige btw terugbetalen aan de fiscus, maar slaagt daar niet in. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie. "Het klopt dat de zaak failliet is en dat kandidaat-overnemers zich kunnen melden", laat Lien Meeus van de brouwerij weten. Haacht is eigenaar van het café.