Italië geeft lichamen vrij van jonge vrouwen uit Menen en Wevelgem

De twee hartsvriendinnen verongelukten op 8 oktober tijdens hun citytrip in Rome. Ze reden 's avonds laat in hun huurauto op een snelweg. Ze stopten om hulp te bieden bij een zwaar ongeval dat vlak voor hen was gebeurd. Op dat moment werden ze opgeschept door een Italiaan. De twee jonge vrouwen waren op slag dood.

De aanrijder liet zijn auto achter, maar kon later opgepakt worden door de Italiaanse politie. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en verschillende soorten drugs. Hij is geen onbekende voor het Italiaanse gerecht. Hij zal zich voor het gerecht moeten verantwoorden voor doodslag en vluchtmisdrijf. Hij riskeert een celstraf van 18 jaar.

De lichamen worden deze week overgebracht naar ons land. "Een grote opluchting", reageert Evelyne Derumeaux, de mama van Jessy. "Nu kunnen we eindelijk hun begrafenis organiseren." Beide families trokken vorige week nog naar Rome, maar veel antwoorden kregen ze daar toen niet.