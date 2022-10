Europees Parlement verwerpt jaarrekening van grenswacht Frontex opnieuw wegens mensenrechtenschendingen

Frontex, opgericht in 2004, is verantwoordelijk voor de bewaking van de grenzen van de Europese Unie. Onder impuls van de opeenvolgende migratiecrisissen is het het voorbije decennium uitgegroeid tot het meest gefinancierde Europese agentschap.

Momenteel zijn al ruim 2.300 grensbewakers van Frontex ingezet aan de Europese buitengrenzen, en tegen 2027 moet het agentschap over een permanent korps van 10.000 manschappen beschikken.

Ook het budget neemt toe, van 118 miljoen euro in 2011 naar 364 miljoen euro in 2020 tot 754 miljoen euro in 2022.