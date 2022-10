Student van 21 uit Stasegem identificeert onbekende soldaat uit Eerste Wereldoorlog

De jonge student had al van in het derde leerjaar een passie voor geschiedenis. "Vooral de Eerste Wereldoorlog vind ik fascinerend. De identiteit van onbekende soldaten achterhalen, is een hobby geworden van mij. Die startte hier op het Harlbeke New British Cemetery”, vertelt Vanmarcke. Dat er nu, meer dan 100 jaar na datum, nog steeds onbekende soldaten geïdentificeerd worden, is niet zo opmerkelijk. "De archieven van de War Grave Commission zijn gedigitaliseerd en op die manier zeer toegankelijk. Met enkele aanwijzingen op de grafsteen en heel wat opzoekingswerk, lukt het wel om de puzzel te leggen. Het is mij al negen keer gelukt."