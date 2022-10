Nucleaire waakhond FANC geeft schoorvoetend toe: kernreactor Tihange 3 lag twee weken plat door... een gsm

Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC, gaf daarop alsnog toe dat "elektromagnetische interferentie misschien wat teveel ingenieurs- of fysicusjargon" was. "Het gaat om elektromagnetische golven van, ja, in dit geval een gsm, die blijkbaar een foutief signaal gegeven hebben aan een sensor, die is afgegaan. Een foutief signaal heeft dus voor de uitval van de reactor gezorgd. Het heeft veel tijd gekost om te achterhalen wat de grondoorzaak was. Want als het signaal er niet meer is, is het ook moeilijk te ontdekken waar het vandaan komt."