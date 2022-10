Kledingwinkel in Jette ontruimd nadat klanten onwel werden

In de Brusselse gemeente Jette is maandag omstreeks 17.30 uur een kledingwinkel in de Auguste Hainautstraat ontruimd nadat verschillende klanten en werknemers er onwel waren geworden. Dat meldt de Brusselse brandweer. "De aanwezige klanten en winkelmedewerkers klaagden over geïrriteerde luchtwegen", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Die mensen zijn ter plekke onderzocht door de opgetrommelde MUG-arts en moesten niet overgebracht worden naar het ziekenhuis".