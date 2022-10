Sociale gerechtigheid of enkel berg aan frustraties: levert staken iets op?

"Dat is zeker zo wanneer er gestaakt wordt bij het openbaar vervoer of de luchtvaart. Daarom is het belangrijk dat je als vakbond goed kan uitleggen waarom je staakt", vindt De Spiegelaere. Dat is niet altijd gemakkelijk. Wat vaak moeilijk is bij bedrijfsstakingen (zoals hier in Charleroi) is dat de reden voor de staking vaak is dat werknemers vinden dat ze niet gerespecteerd worden. Die emoties brengen agressie en frustratie naar boven, maar dat is moeilijk te communiceren naar een derde partij die niet in het bedrijf werkt. Tegelijk is het ook voor werkgevers niet eenvoudig om te communiceren over een staking."