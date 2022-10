Liedekerke vraagt inwoners naar mening over verkeersveiligheid: "We willen meer ruimte voor fietsers en voetgangers"

In Liedekerke krijgt elke inwoner deze week een flyer in de bus met de vraag om een enquête in te vullen over verkeersveiligheid. Met die bevindingen wil de gemeente dan zo snel mogelijk aan de slag. "Onze gemeente is heel dicht bebouwd, we hebben ook weinig fietspaden", zegt schepen voor Openbare Werken in Liedekerke, Katia Segers. "En daarom willen we bekijken waar we fietsers en voetgangers meer ruimte kunnen geven."