Limburgse opleiding kan oplossing zijn voor tekort aan huiselijke opvang voor honden

Steeds meer mensen willen hun hond in een huiselijke sfeer laten opvangen als zij met vakantie gaan of afwezig zijn. Zij vinden dat een betere oplossing dan andere vormen van opvang omdat hun hond dat gewend is of anders te veel stress ervaart. De zoektocht naar huiselijke opvang is niet makkelijk, want er zijn te weinig mensen die dat aanbieden. Hondengedragstherapeut Sedrik Vangronsveld van "Kwispeltherapie" vangt zelf ook honden op bij hem thuis en erkent het probleem.

"De laatste jaren merk ik dat er steeds meer vraag is naar huiselijke opvang", zegt Vangronsveld. "Maar wie aan dit soort van opvang doet, kan natuurlijk maar een beperkt aantal honden opvangen. Het is een kleinschalig concept, maar dat is net ook het mooie eraan. Mensen willen tegenwoordig dat hun hond net als zijzelf een leuke vakantie hebben en waar kan dat beter dan bij iemand in huis?"