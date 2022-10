Britse premier Liz Truss komt met excuses, maar stapt niet op: "Ik leid Conservatieven naar de verkiezingen"

Iets meer dan een maand is Truss premier. "Het is niet perfect geweest", geeft ze toe. "Ik wil sorry zeggen voor de gemaakte fouten. Ik wilde mensen helpen met hun energiefactuur en de hoge belastingen aanpakken, maar we zijn te ver en te snel gegaan." Truss wil nog altijd de Britse economie een boost geven, maar beseft dat het langer zal duren. "Ik blijf bij mijn visie, maar we zullen het anders moeten aanpakken." Economische stabiliteit is nu de absolute prioriteit.