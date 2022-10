Man krijgt kogel in de rug in Anderlecht

De schietpartij vond plaats rond 14.30u aan het Albert I-plein. “Onze mensen werden opgeroepen voor een man die veel bloed aan het verliezen was”, zegt Sarah Frederickx van de zone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst), die daarmee de berichtgeving van de Franstalige krant La Capitale bevestigt. "Ter plekke troffen ze inderdaad een man aan die verwondingen vertoonde. Hij had een schotwonde in de rug, veroorzaakt door een kogel van onbekend kaliber. De man leek ook een slag in het gezicht te hebben gekregen.”

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar verkeert niet in levensgevaar. Na de schietpartij diende de politie verschillende patrouilles naar het Albert I-plein te sturen omdat de gemoederen er verhit raakten. Intussen voert het parket een onderzoek naar de schietpartij. Het lijkt er op dat de schietpartij drugsgerelateerd is, maar politie en parket kunnen voorlopig geen informatie geven over de omstandigheden of de aanleiding van het incident.