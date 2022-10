Meisjes maken meer dt-fouten in chatgesprekken met jongens: "Ze passen hun schrijfstijl aan"

Surkyn ging ook na of het gender van de gesprekspartner een invloed heeft. "We zagen effectief dat oudere tienermeisjes (uit de derde graad) meer dt-fouten maken in chatgesprekken met jongens dan in gesprekken met andere meisjes. Het viel op dat zij toch wat nonchalanter met de regels omgingen. Ze leken die attitude wat over te nemen en zich aan te passen aan de schrijfstijl van de jongens. Het is moeilijk te weten of zij dat bewust hebben gedaan of niet. Ik denk eerder onbewust, want er rust toch een stigma op het schrijven van dt-fouten. Maar misschien overheerst in die gesprekken met jongens die nonchalance wat meer omdat jongens ook wat nonchalanter kunnen zijn op vlak van correcte spelling in online taalgebruik", besluit de onderzoekster.