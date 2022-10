Hoofdverdachte in moordzaak Lola (12) in Frankrijk was slachtoffer van huiselijk geweld, gruwelijke details komen naar boven

De hoofdverdachte werd gisteren officieel aangeklaagd voor "moord op een minderjarige met verkrachting en marteling" en blijft in voorlopige hechtenis. De andere verdachte, een man van 43, die het lichaam hielp verbergen, is onder gerechtelijk toezicht geplaatst.



Lola werd vermoord, vermoedelijk vrijdag in de late namiddag. "Haar keel was doorgesneden en op haar lichaam stonden inscripties, onder meer de cijfers 0 en 1 aan de voeten", schrijft de Franse kwaliteitskrant Le Monde. Uit de eerste autopsiegegevens bleek dat het meisje was overleden aan verstikking.



In een koffer op de binnenplaats van het appartementsgebouw waar Lola woonde, lag het lichaam verborgen onder een stapel wasgoed. De procureur van Parijs, Laura Beccuau, verklaarde dat de hoofdverdachte het meisje naar de woonst van haar zus bracht (dat gelegen is in hetzelfde gebouw) en haar onder een douche dwong voordat er seksuele en gewelddadige handelingen plaatsvonden. De zus werd afgelopen weekend ook even opgepakt.