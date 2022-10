Nazareth tovert kasteeldomein om tot "kinderdorp" met alle kinderopvang en ondersteunende diensten

In totaal gaat het om zo'n 80 medewerkers en 150 tot 200 kinderen die een plek zullen hebben in een nieuw gebouw dat er komt. De 3 diensten blijven hun eigenheid behouden, maar komen wel allemaal in hetzelfde gebouw. Het is de bedoeling dat de bouwwerken tegen eind 2025 klaar is en de diensten kunnen verhuizen. Voor het oude kasteel wordt een nieuwe invulling gezocht.