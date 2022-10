Eerste onderwaterbeelden Nord Stream 1 tonen dat zeker 50 meter aan pijpleiding is vernietigd

Op de onderwaterbeelden van de Nord Stream 1 -gaspijpleiding in het Deense deel van de Oostzee is te zien dat zeker 50 meter aan pijpleiding werd vernietigd. Ook is een enorme scheur en verwrongen metaal te zien. De onderwaterbeelden werden gisteren gemaakt door een Noors roboticabedrijf.



Volgens de Deense politie heeft een "krachtige explosie" vier gaten in totaal in Nord Stream 1 en 2 geblazen. "De inspecties hebben bevestigd dat er uitgebreide schade is aan Nord Stream 1 en 2 in de Deense exclusieve economische zone", klonk het nog. Het is nog steeds onbekend wie of wat de ontploffingen heeft veroorzaakt, maar er is een groot vermoeden van sabotage.