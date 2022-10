"Rusland valt opnieuw energiecentrale aan in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev"

In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zouden vandaag opnieuw explosies plaatsgevonden hebben. Volgens Kirilo Timosjenko, het hoofd van het presidentieel bureau, zou een elektriciteitscentrale het doelwit van de aanval zijn. Ook in Zitomir, een stad ten westen van Kiev, zou geen toegang zijn tot elektriciteit en water na enkele explosies eerder vandaag. Dat schrijft de burgemeester van die stad op Telegram. Voorlopig is nog niet veel geweten over de aard van de ontploffingen.