OLV Ziekenhuis Aalst opent Voetlab dat naar eigen zeggen uniek is in de wereld

Dit nieuwe Voetlab in Aalst is wellicht uniek in de wereld, zegt het ziekenhuis. “In andere voetlabs doen ze wel drukmetingen op een loopband, maar het unieke van wat wij doen is dat we veel breder kijken en alle data in één onderzoek analyseren,” zegt dokter Nobels. “Een voet is een heel complex orgaan. Door alles in één keer te combineren krijgen we een goed zicht op drukken in de voet, de doorbloeding van de voet, de kracht van de voetspieren, enzovoort.”