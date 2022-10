Sociaal akkoord in de maak na chaos en stakingen op luchthaven van Charleroi: "Er ligt iets op tafel waar iedereen mee kan leven"

Na overleg tussen de vakbonden van het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Charleroi en vertegenwoordigers van de luchthaven en de Waalse regering liggen er "enkele pistes op tafel voor mogelijke oplossingen" in het conflict. Dat bevestigen de vakbonden en de luchthavenbaas. Het veiligheidspersoneel voert al twee dagen actie omdat de luchthaven van plan is de beveiliging te verdelen over twee bedrijven in plaats van één. De bonden zullen het ontwerp morgen voorleggen aan de actievoerders.