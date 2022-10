Hildes mama Lucrèse (82) heeft dementie en krijgt een antipsychoticum: "Stappen werd moeilijk, zonder dit medicijn zou ze niet zo snel achteruit gaan" 

Hilde vraagt om het antipsychoticum van haar moeder Lucrèse stop te zetten. Dat gebeurt ook: het medicijn wordt afgebouwd, maar twee weken later wordt het opnieuw opgestart. “Ze was verbaal agressief geweest, blijkbaar”, zegt Hilde. Nochtans is het niet bewezen dat antipsychotica helpen tegen roepgedrag.

“Ik was daar heel kwaad over”, zegt ze. “Ik weet niet wat het voordeel is om dat te gebruiken, want daardoor kan ze nu niet zelfstandig eten. Dat is dus een bijkomende kost voor het personeel. Anderzijds is ze willoos en weerloos, dus moeilijk doen lukt ook niet meer. Speelt het personeelsgebrek dan mee?”

Leentje, de moeder van Anita, gaat intussen steeds verder bergaf. Anita krijgt het signaal dat haar moeder niet lang meer te leven heeft. Er wordt geschat dat Leentje nog twee weken te gaan heeft. “Iedereen had haar toen opgegeven, vooral de dokter”, zegt Anita. Ook zij vraagt daarop of het nog nodig is om het antipsychoticum toe te dienen. “Als ons moeder nog maar veertien dagen te gaan heeft, hoeft dat toch niet meer?”