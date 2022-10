Rechtbank Dendermonde veroordeelt speurder voor schriftvervalsing in moorddossier waarbij jongen met beperking was betrokken

De onderzoeker kwam voor het gerecht in het kader van een moorddossier van 13 jaar geleden. Op 26 juni 2009 wordt het gruwelijk verminkte lichaam van een Turkse man gevonden in Temse. De zaak blijft enkele jaren onopgelost, tot de speurders uitkomen bij een 21-jarige jongeman met een mentale beperking. Hij legt uiteindelijk bekentenissen af. Maar uit het proces dat daarop volgt, en uit onderzoek van het één-programma "Pano" blijkt dat de jongen, die in een kwetsbare positie zat, onder druk werd gezet om bekentenissen af te leggen. Daardoor wordt de jongeman uiteindelijk vrijgesproken, net als enkele anderen die hij had genoemd. De zaak veroorzaakte heel wat ophef over de manier waarop kwetsbare personen moeten ondervraagd worden. De rechtbank maakte zich destijds al boos over de manier waarop de jongeman verhoord was. En daarop volgde dus een tweede proces, tegen een van de politiemensen.

De zaak draaide rond een pauze van 8 minuten tijdens het verhoor van de jongeman. Tijdens die pauze bleven de politiemensen met hem spreken en druk op hem uitoefenen. Maar nergens in hun verslag maakten ze melding van dat gesprek tijdens de pauze, terwijl op video-opnames duidelijk te horen was dat ze eigenlijk verder gingen met verhoren. De rechercheur had dat gesprek moeten vermelden, oordeelt de rechtbank in Dendermonde nu. Maar hij heeft dat niet gedaan, omdat hij bang was dat er een onderzoek zou komen naar de manier waarop hij de jonge verdachte ondervroeg. Dat was niet correct, en dus veroordeelde de rechtbank de rechercheur.