Renovatielening voor gezinnen uit Pepingen met laag inkomen: "Pas terugbetalen wanneer huis verkocht wordt"

De renovatielening moet niet terugbetaald worden zolang het huis niet verkocht wordt. "We richten ons vooral tot mensen die de middelen niet hebben om investeringen in hun huis te doen. Vandaar deze renteloze lening die pas terugbetaald moet worden bij verkoop of bij overlijden", legt Vandeborne uit. "Als de eigenaar overlijdt, wordt het dossier overgedragen aan de erfgenamen. Daarom gaan we vooraf ook praten met de familie. Zij moeten weten dat de lening op dat moment wel terugbetaald moet worden."