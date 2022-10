3 op de 10 online gekochte mode-artikelen worden teruggestuurd: is retourkosten aanrekenen de oplossing?

Ook Heleen Buldeo Rai, onderzoeker aan de Université Gustave Eiffel in Parijs, denkt na over manieren om het aantal retourzendingen terug te dringen. Buldeo Rai doctoreerde over e-commerce aan de VUB. "We hebben net een project gelanceerd waarbij we voornamelijk aan de webshops willen tonen wat ze kunnen integreren om ervoor te zorgen dat consumenten meer en betere informatie krijgen", vertelt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1.