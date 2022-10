Ronde Van Vlaanderenstraat in Kluisbergen krijgt een wall of fame

In de beroemde straat in Kluisbergen staan alle namen van de winnaars van de wielerwedstrijd op het wegdek gedrukt. Of toch bijna alle winnaars, want de laatste 3 jaar is de lijst niet meer aangevuld. Ook de wielerfoto's die op de kasseien zijn aangebracht, zijn vervaagd door het weer. Maar er komt verandering in, zegt Leentje Grillaert van het provinciebestuur. "We gaan de winnaars van 2020, 2021 en 2022 toevoegen. Maar de bedrukte kasseien zijn geen optie meer. We gaan een 'wall of fame' maken waar de kasseien kunnen worden in geplaatst."