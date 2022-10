Samusocial legt zeven minderjarige asielzoekers te slapen in kartonnen tenten in Brussel

"Bovendien dienden ook 171 migranten als gezin een asielaanvraag in maandag", weet de woordvoerder. "Negentig van hen kregen een plaats in een centrum van Fedasil, 81 bleven op straat achter. We gaan daar waar we in het algemeen mensen vinden die geen onderdak kregen, maar we hebben die gezinnen niet gezien."