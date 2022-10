Hoofd van Duits cyberveiligheidsagentschap is ontslagen na berichten over mogelijke banden met Russische inlichtingendiensten

Daaruit was gebleken dat een andere organisatie waarin Schönbohm actief was, Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (Cyberveiligheidsraad Duitsland), banden zou hebben met de Russische inlichtingendiensten. De organisatie, die Schönbohm mee oprichtte, adviseert bedrijven, overheidsinstellingen en politici. Schönbohm was er tot 2016 voorzitter, maar hij legde die functie neer toen hij hoofd werd van het staatsagentschap voor cyberveiligheid.