Trouwstoet zorgt voor geluidsoverlast in Genk: voertuig in beslag genomen

Een patrouille van de politie was in de buurt en kon de overtredingen vaststellen. De trouwstoet werd daarop stilgelegd en het voertuig werd gecontroleerd. Daarbij werden een geladen alarmpistool met munitie en cannabis aangetroffen. De politie nam het voertuig in beslag, en de overtreder zal door Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) gehoord worden. Het is al de derde keer dat er dit jaar zo'n auto in beslag wordt genomen in Genk.