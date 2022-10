Twee beren uit zoo in Oekraïne komen aan in opvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren

De twee beren verbleven al een tijdje in quarantaine in het dierenpark van Bellewaerde in Ieper. Sinds maandagavond zitten ze in hun definitieve verblijfplaats. Karel Ackaert van De Zonnegloed is erg tevreden dat hij de beren eindelijk mag ontvangen: "Het is jammer dat die beren uit een oorlogsgebied naar hier moeten komen. Ze hebben al veel leed en stress meegemaakt. Maar wij zijn blij dat we hen hier kunnen verzorgen en nog een mooie toekomst kunnen bieden."

De beren blijven eerst nog een dag binnen. Vanaf woensdag mogen ze voor de eerste keer naar buiten. Daar zullen ze ook voor het eerst in hun leven gras onder hun poten kunnen voelen.