Tweede editie van Boektopia in Kortrijk vertienvoudigt haar boekenaanbod

Van 29 oktober tot en met 6 november organiseert Boektopia haar tweede boekenbeurs in de Kortrijkse Xpo-hallen. "Vorig jaar hielden we een eerder bescheiden start-up, maar ondertussen hebben we ons aanbod vertienvoudigd naar 12.000 titels en is 95% van de Nederlandstalige uitgevers aanwezig in Kortrijk", zegt directeur Patrick Boeykens. "We mikken dit jaar op zo'n 40.000 boekenliefhebbers."