Vakantieverblijven in West-Vlaanderen voor het eerst in lange tijd goedkoper

West-Vlaanderen is de enige provincie in ons land waar de prijs voor een appartement of vakantieverblijf daalt. Dat blijkt uit cijfers van de notarissenfederatie. Het is voor het eerst in lange tijd dat dat gebeurt. "Eigenlijk zijn de prijzen nu correct", zegt Viktor Verhue van Immo Koksijde. In coronatijden was het anders. Toen was de vraag naar appartementen en vakantieverblijven aan zee gigantisch groot. De mensen betaalden echt zotte prijzen", vertelt Verhue. "Soms was het echt overdreven, maar dat is nu eenmaal het principe van vraag en aanbod."

Ondertussen is de vraag gezakt. "Wij hebben vooral mensen die op zoek zijn naar een tweede verblijf aan de kust, maar die wachten nu duidelijk af. De energiecrisis zit daar zeker voor iets tussen." Dat maakt dat de prijzen voor het eerst in lange tijd dalen. "De markt is terug genormaliseerd", besluit Verhue.