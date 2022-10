Brussels minister van Mobiliteit Van den Brandt wil gedoofde straatverlichting opnieuw aan

Van den Brandt wil de beslissing alvast terugdraaien op weekdagen. "We moeten intelligente momenten kiezen om dit te doen, maar het kan geen algemene maatregel zijn", aldus woordvoerder Pieterjan Desmet. "In december valt dat moment namelijk net samen met het spitsuur. Dan zijn er veel kinderen die naar school gaan of mensen die naar het werk trekken. In het weekend kan het dan weer wel, want het wegennet wordt veel minder gebruikt op die uren."