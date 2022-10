Amerikaanse gerecht eist 6 maanden cel voor Steve Bannon, de gewezen adviseur van oud-president Trump

Vrijdag velt de rechter een oordeel over twee punten van minachting ten opzichte van het Congres: enerzijds daagde Bannon niet op tijdens een hoorzitting en anderzijds weigerde hij documenten over te leveren.



De commissie wilde de ex-adviseur graag horen, omdat hij een dag voor de feiten contact had met Donald Trump. Later die dag zei hij in een podcast dat "de hel zou losbreken". De dag nadien bestormde een woedende menigte het Capitool in Washington.